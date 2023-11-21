ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in FETÖ davasında mütalaa açıklandı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Demir'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Demir yer almazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi. Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Beyanlar sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmederek, bir sonraki celseyi 15 Şubat 2024'e erteledi.

'Soruşturma geçmişi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. - ANKARA