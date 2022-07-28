Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi'nin binası hizmete açılıyor

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi'nin yeni ek hizmet binası yaklaşık 3 ay süren çalışmalardan sonra hizmete açılıyor.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi ve Ocak Partisi Genel Merkezi'nin yaklaşık 3 ay süren çalışmalardan sonra hizmete hazır hale gelen yeni ek binası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılacak. Uzun yıllar Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki Ata Plaza'da yer alan Osmanlı Ocakları Genel Merkezi, 5 katlı bağımsız ek bina ile Osmanlı medeniyetine hizmet etmeyi hedeflerken; Ocak Partisi ise 2023 seçimlerine hazırlanarak seçimlere katılacak. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleriyle iltisaklı olmayan tüm siyasi partilere davetiye gönderileceğinin altı çizildi. Yurt genelinde 72 il başkanının ve 400 ilçe başkanının katılım sağlayacağı açılış programına özellikle Cumhur İttifakı'na mensup siyasi parti temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü genel merkez binası olacak

80 odası bulunan binada otopark olmak üzere 2'si zemin altı 3'ü zemin üstü olmak üzere 5 kattan oluşuyor. Binada 2 konferans salonu, 3 misafirhane, 3 özel dinlenme odası, 36 padişahın hayatını anlatan 36 özel oda, spor kompleksi, Külliye TV canlı yayın stüdyosu ve Osmanlıca gibi özel dil eğitimi için de ayrı ayrı özel odalar bulunuyor. - ANKARA