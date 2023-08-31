Osmanlı Ocakları, Suriyelilerden sorumlu başkan ataması gerçekleştirdi

Osmanlı Ocakları, Şerif Bozkurt'u Suriyelilerden Sorumlu Başkan olarak atadı.

Ülke gündemindeki Suriyelilerle ilgili sorunun nihayete ve çözüme ulaştırılması için çalışmalar sağlaması için Şerif Bozkurt göreve getirildi. Genel Merkez'de yapılan atama töreninde "Suriyelileri her seferinde hedefe koyan Ümit Özdağ'a Şerif Bozkurt başkanımız gerekli cevapların hepsini verecektir" diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkiye'de bölücü Ermeniler dururken Suriyelilerle ilgili konuşmak, Suriyeliler üzerinden siyaset yapmak birliğime kasttır. Bütünlüğümüz parçalamak isteyenlerin art niyetidir" dedi.

"Biz, bir ve beraberiz"

Göreve yeni atanan Başkan Şerif Bozkurt, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım, ben zaten Türkoğlu Türk'üm. Biz, bir ve beraberiz. Suriyelileri bize düşman gösteren her kim varsa bizim birlik ve bütünlüğümüzü istememektedir." dedi.

"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğü için varız"

"Bizim komşuluk ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz, medeniyetimiz her şeyin üstündedir" diyen Bozkurt, "Çanakkale'de şehit olan Suriyelileri unutmayalım. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde, Karabağ'da çeşitli savaş cephelerinde fedakarca savaşan Suriyeli veya Türkmen cephesindeki kardeşlerimizin temel hak ve hürriyetlerini gözetmek için bu görevi aldım. Görevimi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını milli duruş ve çizgisini benimseyerek ifa edeceğimden herkes emin olmalıdır. Biz varsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğü için varız. Biz ne yuvamızı ne de ocağımızı terk etmektik etmeyeceğiz." şeklinde konuştu. - ANKARA