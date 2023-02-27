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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: "Erdoğan'ın bize değil, bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var"

Politika Haberleri

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: 'Erdoğan'ın bize değil, bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Devlet ve millet olarak bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var, Erdoğan'ın bize ihtiyacı yok" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Devlet ve millet olarak bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var, Erdoğan'ın bize ihtiyacı yok" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Muhalefetin "Tek adam rejimi" eleştirisine tepki gösteren Kadir Canpolat, "Tek adam, tek adam rejimi diyerek sürekli eleştirilerde bulunanlar, dönüp İsmet İnönü dönemine hiç bakmak istemiyor. Asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde Türkiye tek adamla yönetilmemiş olsaydı bugün büyük bir kaosu yaşıyor olurduk" dedi.

"Tüm ulusumuzun, devletimizin Erdoğan'a ihtiyacı var"

Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"Devlet ve millet olarak bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var, Erdoğan'ın bize değil. Bugüne kadar Erdoğan'ın milletin oylarına ihtiyacı vardı, siyaset yapıyordu ama bugünden sonra tüm ulusumuzun, devletimizin sayın Erdoğan'a ihtiyacı var. Bunu anlamamız lazım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kadir Canpolat İsmet İnönü Politika Haberler

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