Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: '14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğiz'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AK PARTİ'DEN YANA OY KULLANACAĞIZ"

Canpolat, "14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 yeni 'Türkiye Yüzyılını' inşa etmek için hep beraber hareket etme kararı aldık. Ülkemizde dış devletlerin kirli oyunlarını görüyoruz. Seçime giderken bu kirli oyunu bozmak için bir karar aldık. Bu kararımız ile tüm ulusumuza seslenmek isteriz ki, bu dönemde özellikle Türk devletinin ve milletinin istikrarı, huzuru ve ferahı için Ocak Partisi üyeleri, Osmanlı Ocakları teşkilatları ve 72 il başkanımız ile 436 ilçe başkanımızla istişareler yaptık. Ocak Partisi'nin kurucuları ile bir araya geldik. Ortak aldığımız karar şudur ki, biz 14 mayısta sandığa gidip Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Siyasi parti oyumuzu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yana kullanacağımızı arz etmek isterim. Bunun çok açık nedeni var. Ülkemizde Millet İttifakı'na emanet edilemeyeceğini düşündüğümüz bir ülke yönetimi var. İçeride ve dışardaki Yeni Türkiye Yüzyılının önüne geçmek isteyen, Türkiye'nin istikrarını baltalamak isteyen, Türkiye'yi dış devletler önünde mahcup etmek isteyen, Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyenler var. Sayın Biden'ın söylemiş olduğu 'Türkiye'deki müttefiklerimizle Erdoğan'ı indireceğiz' açıklamasına karşı bizlerde Cumhurbaşkanımızın yanında ölümüne yer alıp, bu Türkiye'nin yeni yüzyılında bir müdafaa eri gibi hem oy kullanacağız hem de Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz ve AK Parti'den yana da sandığa gidip oy kullanacağız" diye konuştu.

İYİ PARTİ SEÇMENİNE ÇAĞRI

Canpolat, "Henüz geç kalınmamıştır. Millet İttifakı'nın diğer siyasi parti liderleri ve onlara gönül vermiş bütün üyelerine, seçmenlerine seslenmek isteriz ki, böylesin kutlu, böylesine güzel bir atmosferi gelin hep beraber yıkmayalım, gelin ülkemize sahip çıkalım. Ülkemizin yerli ve milli lideri olan sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. AK Parti'mize oy verelim. Sandıkları patlatalım ki, Türkiye düşmanları Türkiye'deki müttefikliği, kardeşliği, birliği, beraberliği görsün. Gelin hep beraber Türkiye'mizi birlikte yönetelim. 14 Mayıs'ta ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapalım. Ocak Partisi bütün yerli, milli olan özellikle de İYİ Parti'deki küskün kardeşlerimizi partisine davet etmektedir. Derhal bu yanlıştan geri dönülmesi gerekir. Gelin kendi devletinizin, milletinizin birlik ve bütünlüğüne siz de dahil olun. Güzel ülkemizi hep beraber yönetelim. Şuurlu davranan herkesi Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımıza oy vermeye davet ediyorum" dedi.