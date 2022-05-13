Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret - Haberler

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan, Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e ziyaret

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için İstanbul'a giden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve Ocak Partisi Genel Merkez yöneticileri, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette ikili, ülke gündemi, istikrarı ve siyasi konjonktürü hakkında paylaşımlarda bulundu. Osmanlı Ocakları Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesi yaklaşık bir saat kadar sürdü. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ziyaret sonrası, Doğu Perinçek'e yakın ilgi ve alakası için teşekkür edip Osmanlı Arması hediye etti. Perinçek ise kendi yazdığı, "Anayasa ve Partiler Rejimi" isimli kitabını hediye edip fotoğraf çekindi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Osmanlı Ocakları, Kadir Canpolat, Vatan partisi, Osmanlı, Politika, Haberler

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