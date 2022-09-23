Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Milletimiz uyanık olmalıdır"

Politika Haberleri

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Milletimiz uyanık olmalıdır'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, "Erdoğan'ın karşısındaki aday, PKK'dır, FETÖ'dür, İslam düşmanları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanlarıdır.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, "Erdoğan'ın karşısındaki aday, PKK'dır, FETÖ'dür, İslam düşmanları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanlarıdır. Milletimiz uyanık olmalıdır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Canpolat, "Erdoğan'ın karşısındaki aday, PKK'dır, FETÖ'dür, İslam düşmanları, Türk düşmanları, Türkiye düşmanlarıdır. Milletimiz uyanık olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına koyacakları kişinin hiçbir önemi yoktur. Adı Kılıçdaroğlu da olsa, adı Mansur da olsa, adı İmamoğlu da olsa hiçbir önemi yoktur.

Sonuçta ABD başkanı bu adayı çıkaracaktır. Bunların Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayın kimin adayı olduğu bellidir. Bunlar Türk düşmanlığı yapanlardır, Türkiye düşmanlığı yapanlardır. İslam düşmanlığı yapanlardır, ülkemizi bölmek isteyenlerdir, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title