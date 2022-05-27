Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Meral Akşener milletin kırmızı çizgisini hedef alıyor" - Haberler

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Milletimizin kırmızı çizgisiyle oynama. Senin peşinden giden bize Türk olduğunu söyleyemez. Ben sizin bölücü dedelerinizin davasını güttüğünüzü biliyorum. Meral Akşener'in içinde bulunduğu yapının dedelerini, Osmanlı'ya hainlik ettiği için Abdülhamid Han sürgün etmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan Abdülhamid Han ile ilgili açıklamalarına siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Akşener'e tepki gösteren Canpolat, "Benim Osmanlı Ocakları'nın genel başkanlığını yaptığım bu zamanda kimse Abdülhamid'e hakaret edemez. Yargı ve milletin vicdanı önünde bunların hesabını soracağız. Değerlerimize nasıl bu kadar rahat hakaret edilebiliyor? Neden bizi değerlerimiz üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar?" dedi.

"Meral Akşener milletin kırmızı çizgisini hedef alıyor"

Canpolat, "Milletimizin kırmızı çizgisiyle oynama. Senin peşinden giden bize Türk olduğunu söyleyemez. Ben sizin bölücü dedelerinizin davasını güttüğünüzü biliyorum. Meral Akşener'in içinde bulunduğu yapının dedelerini, Osmanlı'ya hainlik ettiği için Abdülhamid Han sürgün etmiştir. Bu yüzden bu kadın şimdi avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yargı ve milletin vicdanı önünde bunların hesabını soracağız. İYİ Parti denilen yapı MHP'yi bitirmek için kurulmuştur. Meral Akşener'in Abdülhamid Han'a karşı söylemiş olduğu bu sözlere kayıtsız mı kalacağız?" diyerek, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi üyelerinden İYİ Parti Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılmasını istedi.

Canpolat, "Abdülhamid Han'a ve bu ülkeye sahip çıkmazsanız, Abdülhamid Han üzerinden siyaset yapıp Atatürk ve Türkiye düşmanlığı yaparlar. Bu hanımefendinin başını boş bırakmayın. Bu ve buna benzer yapıların Türk milletinin değerlerine saygısızlık yapmasının önüne geçin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika