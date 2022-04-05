Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'HDP yeni bir parti kurup Millet İttifakı'nda yer alacak'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, katıldığı bir canlı yayında, "İYİ Parti içindeki ülkücü, milliyetçi ve Müslüman Türkler tasfiye edilecek ve HDP yeni kurulan parti ile uzlaşı ile Millet İttifakı'nda yer alacak" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, katıldığı canlı yayında Türkiye'de Cumhur İttifakı dışında iki ittifak olduğunu söyledi. Canpolat, "Bunlardan biri Millet İttifakı, diğeri ise kargaşa ittifakıdır. Bu kargaşanın adı HDP'dir. HDP Millet İttifakı'nda bir türlü yer alamamakta, bu yüzden kargaşa oluşturmaya çalışmakta, Müslüman Türkler İYİ Parti'den, Müslüman Kürtler de HDP'den tasfiye edilerek farklı bir güçlenme çabası görülmektedir. Müslüman Kürtler'in HDP'den tasfiye süreci, HDP'nin bir başka parti ile Millet İttifakı'nda yer almasıyla sağlanacaktır. Burada amaç Türkiye'yi bölmektir ve bu bölme projesinin adı şudur: HDP mevcut partisini kapatacak, başka bir siyasi parti kuracak; o siyasi parti ile de Millet İttifakı'nda yer alacaktır. Diğer taraftan projenin emri şudur: İYİ Parti içindeki ülkücü, milliyetçi ve Müslüman Türkler tasfiye edilecek ve HDP yeni kurulan parti ile uzlaşı ile Millet İttifakı'nda yer alacak. Projeyi bu şekilde okuyor ve değerlendiriyoruz. Milletimizi bu anlamda uyarıyoruz. Millet İttifakı yeni bir projenin uygulamasına geçmiştir ve nitekim İYİ Parti'nin genel başkan yardımcıları da bu sebeple görevden alınmıştır. HDP yeni bir parti kurma aşamasındadır. HDP'nin kuracağı yeni parti Türkiye'nin sesi olamaz, bu yüzden şahsi fikrim partinin adı Amerika'nın sesi veya başka bir yerin sesi olabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika