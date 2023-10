Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Dünyada oluşan tüm terör yapılarının başında katil ve terörist devlet İsrail bulunmaktadır"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Dünyada oluşan tüm terör yapılarının başında katil ve terörist devlet İsrail bulunmaktadır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında İsrail-Filistin savaşı hakkında konuştu. Canpolat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merhametin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti ve devleti nerde bir mazlum varsa onun yanında yer almış, her zorlukta ümmetin evlatlarına sahip çıkmıştır. Bizler Osmanlı Ocakları olarak Osmanlı coğrafyasında cereyan eden nerede bir zalim emperyalist güç varsa onun yanında dikilip, mazlumun ve mağdurun yanında yer alıp, nerede zalim bir devlet varsa ve nerede zalimlik yapan bir ülke varsa onun da karşısına dikiliriz. Bunu her zorlu dönemde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu davanın sancağını yere düşürmedik, asla da düşürmeyeceğiz"

"Coğrafyamızda, kan, savaş, şiddet aldı başını gidiyor" diyen Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Osmanlı coğrafyası üzerinde düzenlenen bir operasyon var ve biz bu operasyonun farkındayız. Kimse milletimizi başıboş zannetmemelidir. Osmanlı coğrafyası, kanla, savaşla, zulümle alınırken 'ne işi varmış Türk milletinin', 'Arapların savaşında ne işi var' diyenlere karşı, bizim de söyleyecek sözlerimiz var. O coğrafyada şehit olmuş Türk milletinin neferleri var. Orası Türkiye cephesidir. Türkiye cephesinde birileri can verirken, Türk milleti buna kayıtsız şartsız kalmamalıdır, kalmamak için biz de elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Allaha yemin olsun şehitlerimiz emin olsun, gazilerimiz müsterih olsun. Biz bu davanın sancağını yere düşürmedik, asla da düşürmeyeceğiz. Her zorlukta her koşulda biz insanlığı, kardeşliği ve merhameti elden bırakmayacağız. Hastanedeki yaralıları dahi vurabilecek kadar zalim olan İsrail'i bir daha esefle kınıyoruz" dedi.

"Dünyada oluşan tüm terör yapılarının başında katil ve terörist devlet İsrail bulunmaktadır"

"Katilsin İsrail alçaksın İsrail, teröristsin İsrail bunu bir daha gördük ve bunu tarihin derin sayfalarına bir kez daha yazdık" ifadelerini kullanan Canpolat, "İsrail'in yaptığı zulümler sadece Filistin'le alakalı değildir. Türkiye'de terör yapılarının başını çeken İsrail'dir. PKK'nın ve PYD'nin, bölgede ve dünyada oluşan tüm terör yapılarının başında katil ve terörist devlet İsrail bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

"Dinler arasında savaş istemiyoruz"

İsrail'in sadece Filistin'den zulüm yapar bir terör devleti olmadığını söyleyen Canpolat, "Dünyanın neresinde bir saldırı varsa, bir mermi sıkılıyorsa, bir çocuk ölüyorsa ve bir katliam varsa bu katliamın altında terörist İsrail Devleti vardır. Artık dünya medeniyeti bunu görmelidir. Müslüman Türk coğrafyası yapılan bu zulümleri göz göre göre seyrederek bir takım çevrelerin yapmış olduğu açıklamalar Türk milletini bağlamamaktadır. Türkiye'deki siyasetçiler taraf tutar gibi İsrail'i korurcasına konuşuyorlar. Bugün Filistin'de yaşananlar Türk devletini ve milletini tehdit etmektedir. Firavun devletlerin yapmış olduğu bu hastane baskınları neyin nesidir. Artık zalimlikte sınır tanımayan İsrail, eli kanlı teröristler hastanelerdeki yaralılara dahi bomba yağdırmaktadır. Herkes bu olaylardan sorumludur. Bizde Osmanlı Ocakları olarak İsrail'i kınıyoruz. Dinler arasında savaş istemiyoruz. Böyle bir zamanda herkesi İsrail'e karşı tepki göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA