Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: 'Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz, bizim liderimiz Erdoğan'dır'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi kurucusu Kadir Canpolat, "Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi mensuplarından Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na oy çıkmaz. Bizim tek bir liderimiz vardır ve onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi kurucusu Kadir Canpolat, "Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi mensuplarından Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na oy çıkmaz. Bizim tek bir liderimiz vardır ve onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi kurucusu Kadir Canpolat, gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na bizden oy çıkmaz"

Bir gazetecinin "14 Mayıs'ta hangi adayı destekleyeceksiniz? Cumhur İttifakı'na desteğiniz sürecek mi?" sorusu üzerine Kadir Canpolat, "Bizden Kılıçdaroğlu'na ve onun içinde bulunduğu Millet İttifakı'na oy çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın diğer aktörlerinin kimlerle beraber olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

"Erdoğan'a küstüm, oy vermem diyenler en büyük kötülüğü kendisine yapmış olur"

14 Mayıs seçimlerine yönelik uyarılarda bulunan Canpolat, şunları kaydetti:

"Tüm ulusumuza seslenmek istiyorum. 'Şuna küstüm Cumhur İttifakı'na, Erdoğan'a oy vermiyorum' diyenler, en büyük kötülüğü kendisine yapmış olur. Bu ülkeye, Türkiye'ye büyük bir kötülük yapmış olur. Böyle bir tarihi dönemde ülkeye, millete, devlete küsülmez. Ahtapot gibi ülkemize dünyanın dört bir köşesinden saldırmak isteyen yapılar var. Bu yapılara karşı topyekün bir millet olarak gereken cevabı vermek zorundayız. Kendi içimizdeki sorunları hep birlikte çözmeliyiz. Milyonlarca bize gönül vermiş üyelerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde teşkilatlarımız var. Bize gönül verenler, sandık başına gittiğinde ne yapacağını çok iyi bilir."

"Tek bir liderimiz vardır; Recep Tayyip Erdoğan"

Bir başka gazetecinin "Erdoğan ile Osmanlı Ocakları arasına kara kedi girdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Osmanlı Ocakları arasında bir sorun mu var?" şeklindeki sorusu üzerine ise Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"Osmanlı Ocakları ile sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına bırakın kara kediyi iğne deliği kadar bir boşluk giremez. Biz bu yola 'kefenli liderin, kefenli askerleriyiz' sloganıyla çıktık ama bu demek değil ki AK Parti yöneticileriyle ilişkimiz aynı düzeyde devam edecektir. Ocak Partisi artık bizim siyasi partimizdir ama liderimiz tektir onum adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Ocak Partimize karşı yapılan kasıtlı duruş demokrasi değildir"

Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör ise şöyle konuştu:

"Biz zamane AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu döneminde Osmanlı Ocakları hakkında itibarsızlaştırmaya çalıştığı bunu bir genelgeyle kamuya yayınlandığı, sonra Osmanlı Ocakları üyeleri olarak 72 ve 436 ilçe başkanları bir araya gelerek, Ocak Partisi'ni istişarelerle kurduk. Ocak Partisi olarak, 28 Şubat 2022 tarihinde partimizin kuruluşunu yaptık ve İçişleri Bakanlığımıza evraklarımızı verdik. Ancak aradan geçen 14 aya rağmen alındı belgesi İçişleri Bakanlığı tarafından verilmemiştir. Bizim seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı elinden alınan bir grubun, bir partinin, bir sivil toplum kuruluşunun üyelerinin ve yöneticilerinin mağduriyet yaşadığı bir ülkede darbe girişiminde yine bu sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler 15 Temmuz gecesinde kahramanlık yaşamış, demokrasi mücadelesi vermiştir. Lakin Ocak Partimize karşı yapılan kasıtlı duruş demokrasi değildir. Demokrasiyi yok saymaktır ve anayasal bir suçtur. Cumhurbaşkanımıza siyasi bir darbe vurduğu bizi düşündürmüyor değil." - ANKARA