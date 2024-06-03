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Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

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Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy, kendisine yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Osmaniye Valisi Dr.Erdinç Yılmaz'da, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy, kendisine yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Osmaniye Valisi Dr.Erdinç Yılmaz'da, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Aksoy Erdinç Yılmaz Eskişehir Politika Güncel Haberler

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