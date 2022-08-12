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Osmaniye politika haberleri: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de bir tutukluyu ziyaret etti

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Osmaniye politika haberleri: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de bir tutukluyu ziyaret etti

Osmaniye yerel politika haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de bir tutukluyla cezaevinde görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de bir tutukluyla cezaevinde görüştü.

Özdağ, basın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla 25 Temmuz'da tutuklanan H.T.B'yi Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra partisinin il başkanlığına geçti.

Burada konuşan Özdağ, H.T.B'yi Adalet Bakanlığına başvurup aldığı izin çerçevesinde cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

H.T.B'nin kendisine kapsamlı şekilde olayların nasıl geliştiğini anlattığını dile getiren Özdağ, bundan sonraki aşamanın hukuki ve siyasi yeni bir mücadele süreci olacağını belirtti.

Özdağ, Zafer Partisi olarak arkasında duracakları H.T.B'yi "açlık grevi"nden vazgeçirdiğini sözlerine ekledi.

Osmaniye'deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden kaçan yabancı uyruklularla ilgili 1 Temmuz'da yaptığı paylaşımların ardından hakkında soruşturma başlatılan ve basın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla 22 Temmuz'da gözaltına alınan H.T.B, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı.

AA / Burak Milli - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Osmaniye Politika Haberler

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