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Osmaniye Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Politika Haberleri

Osmaniye'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Osmaniye Erdoğan'ın zaferi kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine kutlamalar başladı. Osmaniye'de araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye Politika Haberler

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