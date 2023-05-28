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Osmaniye Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Osmaniye Erdoğan'ın zaferi kutlandı

Politika Haberleri

Osmaniye'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine kutlamalar başladı. Osmaniye'de araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu.

Osmaniye'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine kutlamalar başladı. Osmaniye'de araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye Politika Haberler

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