Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde yapılan uygulamalarda 81 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan çeşitli suçlarla ilgili deliller ele geçirildi.