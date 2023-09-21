Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Osmaniye'de polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE'de polis, il genelinde uyuşturucuyla mücadele ve çeşitli suçlardan kesilmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve 3 silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucuyla mücadele ve çeşitli suçlardan kesilmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Operasyona katılacak ekiplere yönelik konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, görev sırasında önceliğin can güvenliği olduğunun vurgusunu yaptı.

Özle harekat polislerinin de katıldığı operasyon anları ise dron ile havadan görüntülendi. Bu kapsamda, hapis cezasıyla arananlara yönelik yapılan operasyonlarda, hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan aranan ve toplam 6 yıl 12 ay hapis cezası bulunan K.Ç., hırsızlık ve hakaret suçlarından aranan ve toplam 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan K.Y. ile kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası bulunan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer yandan, narkotik polis ise 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ise 164.2 gram bonzai, 685 gram metamfetamin, 14 det ecstasy, 5 adet sentetik ecza maddeleri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet fişek ve1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.D., M.K., O.D., G.Y., E.Ö., A.Ç. ve Ö.G. ve K.Ç., K.Y. ve S.G. ile birlikte toplam 10 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. (DHA)