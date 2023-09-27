Osmaniye'de silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 48 gram esrar ile 0,84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika