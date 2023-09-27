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Osmaniye'de silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Politika Haberleri

Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 48 gram esrar ile 0,84 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

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