Osmaniye'de polis asayiş uygulamalarında 9 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yapılan polis asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, çalıntı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.