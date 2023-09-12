Osmaniye'de polis asayiş uygulamalarında 9 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yapılan polis asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, çalıntı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 92 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 13 ruhsatsız tabanca, 72 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 10 ton çalıntı inşaat demiri, 1 çalıntı kamyon, 4 çalıntı bisiklet, 2 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 13 adet hırsızlıkta kullanılan çekçek arabası, 17 antika eşya (maddi değeri 300.000 ?), 242 gram uyuşturucu madde, 30 uyuşturucu hap, 50 kilo çalıntı elektrik kablosu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE