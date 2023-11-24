Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı

OSMANİYE'de polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Yapılan incelemede, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.K., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi.