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Osmaniye'de hapis cezası bulunan 1 kişi ve aranan 3 kişi yakalandı

Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1 kişi hapis cezasıyla, 3 kişi ise arama kararıyla yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.