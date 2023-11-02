Osmaniye'de hapis cezası bulunan 1 kişi ve aranan 3 kişi yakalandı
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Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1 kişi hapis cezasıyla, 3 kişi ise arama kararıyla yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, kasten yaralama ve yağma suçundan 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. (26), hırsızlık suçundan Ö.C.A. (21), kasten yaralama ve hırsızlık suçundan F.A .(26) ve yaralama suçundan Ö.A.(18) polis ekiplerince yakalandı.
İkametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif farklı çaplarda 40 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE