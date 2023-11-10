Osmaniye'de FETÖ Üyesi Yakalandı
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Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu belirlenen H.Ç, saklandığı depoda yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Osmaniye'de saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir iş yerine ait depoda saklandığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika