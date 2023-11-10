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Osmaniye'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu belirlenen H.Ç, saklandığı depoda yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.