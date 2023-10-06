Osmaniye'de DEAŞ Şüphelileri Yakalandı

OSMANİYE'de, polisin operasyon düzenlediği evde yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 Suriye vatandaşı, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçu kapsamında, 1 eve operasyon düzenledi. Baskında Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.