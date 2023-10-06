Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilecek.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilecek.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yapılan işlemler akabinde sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.