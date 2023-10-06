Osmaniye'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Sınır Dışı Edilecek

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilecek.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yapılan işlemler akabinde sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - OSMANİYE