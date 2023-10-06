Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek sınır dışı edilme kararı verildi.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe sınır dışı edilme kararı verildi.
Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika