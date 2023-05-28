Osmaniye'de Cumhur İttifakı'ndan Kutlama

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin olmayan sonuçlarına göre Osmaniye'de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci tur oylaması kesin olmayan sonuçlarına göre Osmaniye'de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürmesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde Cumhur İttifakı seçmenleri sokaklara döküldu. Seçmenler, Türk bayrakları ve AK Parti flamaları astıkları araçlarıyla şehir turu attı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atıp, eğlendi.