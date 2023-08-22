Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 92 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 4 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu, 2 motosiklet, 32.06 gram metamfetamin, 13.62 gram kannabinoid, 2.54 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 92 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 4 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu, 2 motosiklet, 32.06 gram metamfetamin, 13.62 gram kannabinoid, 2.54 gram bonzai ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE