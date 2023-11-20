Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 16 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 53 muhtelif fişek, 2 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet, 42 kutu çalıntı tıbbi malzeme ele geçirildi.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 76 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 53 muhtelif fişek, 2 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet, 42 kutu çalıntı tıbbi malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE