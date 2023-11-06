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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 66 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 408 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 66 kişi tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, araç ve uyuşturucu ele geçirildi.