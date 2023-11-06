Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 66 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 408 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 66 kişi tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, araç ve uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 408 şüpheliden 66'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01-31 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 408 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 66'sı tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 17 av tüfeği, çalıntı 2 araç, 7 motosiklet, 5 cep telefonu, 2 ton inşaat demiri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika