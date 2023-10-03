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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 61 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 524 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 61'i tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.