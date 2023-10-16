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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 19 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 100 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.