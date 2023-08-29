Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 14 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 81 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar, çalıntı araçlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 81 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, ruhsatsız 9 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu değerlendirilen kamyonet ve motosiklet ile 93,51 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.