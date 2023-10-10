Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 11 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 11 tabanca, 3 tüfek, 77 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1,5 ton demir ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 121 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 11 tabanca, 3 tüfek, 77 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1,5 ton demir ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika