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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 11 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 11 tabanca, 3 tüfek, 77 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1,5 ton demir ele geçirildi.