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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı

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Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 11'i tutuklandı. Uygulamalarda 9 tabanca, 5 tüfek ve 49,31 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos-3 Eylül'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 9 tabanca ve 5 tüfek ile 49,31 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Politika

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