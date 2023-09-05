Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 11'i tutuklandı. Uygulamalarda 9 tabanca, 5 tüfek ve 49,31 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos-3 Eylül'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 9 tabanca ve 5 tüfek ile 49,31 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Politika