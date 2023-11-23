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Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı

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Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1'i kadın 6 firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 6 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Politika

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