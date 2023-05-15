Osmaniye'de AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 vekil çıkardı

OSMANİYE'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan resmi sonuçlara göre AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 milletvekili çıkardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7'inci kez vekil seçilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile CHP Milletvekili Dr. Asu Kaya Gedik, Osmaniye'nin ilk kadın vekilleri oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilden Osmaniye'de 397 bin 609 seçmenden 350 bin 162'si sandık başına giderek oy kullandı. Buna göre İl Seçim Kurulu'nda alınan resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Seydi Gülsoy, CHP'den ise Asu Kaya Gedik milletvekili seçildi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti 112 bin 388, MHP 97 bin 280, CHP 58 bin 812, İYİ Parti ise 43 bin 8 oy aldı. AK Parti'nin 2, MHP ve CHP 1'er olan milletvekili sayısı değişmedi.