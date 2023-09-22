Osmaniye'de Aile Çalıştayı düzenlendi

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, kentteki aile sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, müdürlük binasında düzenlenen çalıştayda, aile konusunda kentteki sorunlar ve bu sorunlarla ilgili tespitlerin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Coşkun, sorunların çözümleriyle ilgili önerileri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunacaklarını dile getirerek, çalıştayın 2 gün süreceğini kaydetti.