Osmaniye'de 6 hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi

Osmaniye'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Hakkında 19 yıl hapis cezası olan O.G. (44) Rauf Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde, 14 yıl hapis cezası olan Y.Y. (33) Akyar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde, 7 yıl hapis cezası olan M.Y. (38) İstiklal Mahallesi'nde, 4 yıl hapis cezası olan M.P. (33) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikametinde, 3 yıl hapis cezası olan Ç.H. (32) Fakıuşağı Mahallesi'nde kaldığı apart dairede, 3 yıl hapis cezası olan E.D. (47) Rızaiye Mahallesi'nde akrabasının ikametinde, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - OSMANİYE