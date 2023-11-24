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Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

- Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Polis Uygulama Noktasında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan ticari araç içerisinde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şoför Y.K. gözaltına alınırken, suçta kullanılan araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cilvegözü Kara Hudut Kapısından sınır dışı edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Tarsus Göçmen Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Haberler

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