Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü Y.K. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Politika