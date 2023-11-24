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Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü Y.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Politika

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