Osmaniye'de 6 Afgan göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri panelvanı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki 6 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.