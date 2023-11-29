Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de 6 Afgan göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Afgan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri panelvanı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 6 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Politika

Osmaniye Tarsus Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title