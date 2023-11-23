Osmaniye'de 400'den Fazla Vatandaş İYİ Parti'ye Katıldı

Osmaniye'de düzenlenen törenle 400'den fazla vatandaş İYİ Parti'ye üye oldu. Törene İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Metanet Çulhaoğlu da katıldı.

Osmaniye'de 400'den fazla vatandaş düzenlenen törenle İyi Parti'ye katıldı. Katılım törenine İYİ Parti kurucular kurulu üyesi, 21.ve 27. Dönem Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu da katıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de dün yapılan törenle 400'den fazla vatandaş İYİ Parti'ye üye oldu.

Osmaniye Merkez'de düzenlenen törene İYİ Parti kurulu üyesi, 21. ve 27. Dönem Adana Milletveki Metanet Çulhaoğlu, İYİ Parti Bölge koordinatörü Ahmet Çabukel, İYİ Parti Adana İl Başkanı Birol Büyüköztürk, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Ceyhanlı, Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tülücü, teşkilat mensupları ve Osmaniyeli vatandaşlar katıldı.