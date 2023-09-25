Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Osmaniye'de düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 Suriye uyruklu göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Bir kişi tutuklandı.
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana istikameti uygulama noktasında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Durdurulan 3 otomobilin içerisinde organizatörlere kişi başı 3 bin dolar vererek ülkeye illegal yollarla girmiş 17 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan otomobillere el konulurken gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şoförden S.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göçe İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi. - OSMANİYE