Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Osmaniye'de düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 Suriye uyruklu göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Bir kişi tutuklandı.

Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana istikameti uygulama noktasında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Durdurulan 3 otomobilin içerisinde organizatörlere kişi başı 3 bin dolar vererek ülkeye illegal yollarla girmiş 17 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan otomobillere el konulurken gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şoförden S.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göçe İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi. - OSMANİYE