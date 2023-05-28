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Osmaniye'de 14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

Osmaniye'de 14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

Politika Haberleri

Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs günü hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için Türkiye bugün ilk kez ikinci tura gitti. Bu nedenle ilk turda oy kullanamayan binlerce vatandaş ikinci turda oy kullanma imkanı buldu.

Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs günü hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için Türkiye bugün ilk kez ikinci tura gitti. Bu nedenle ilk turda oy kullanamayan binlerce vatandaş ikinci turda oy kullanma imkanı buldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de 14 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına girmesine 3 gün kaldığı için oy kullanamayan Ayşegül Gezer ikinci turda oy kullandı. Gezer, ilçede oy kullanacağı okula gelerek ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı. Gezer, ilk turda 3 gün ile oy kullanmayı kaçırdığı için üzüldüğünü ancak ikici turda oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Osmaniye Türkiye Politika Haberler

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