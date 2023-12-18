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Osmangazi'de Kentsel Dönüşüm İçin Çalışmalar Başlıyor

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AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık, Bursa'da kentsel dönüşümün öncelikli mesele olduğunu belirterek, eski binaların yüzde 60'ını 3 yıl içinde yenileyeceklerini söyledi.

Osmangazi'yi sokak sokak incelediklerini kaydeden Deprem uzmanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık, "Artık kaybedecek zamanımız yok. Bu şehirde, şiddetli bir lodosta balkonu çöken evlerde aileleriyle yaşamlarına devam eden insanlarımız var" dedi.

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık, Bursa merkezli 35 hemşeri derneğinin oluşturduğu Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) konuğu oldu. BİLDEF Genel Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada; dernek başkanlarına projelerinden bahseden Işık, aynı zamanda Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şube Başkanı olduğunu hatırlattı. İnşaat alanında uzman biri olarak Osmangazi'nin öncelikli meselesinin kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Serkan Işık'ın bu tespitine, dernek başkanları genel olarak destek verdi. Ekseriyetle Osmangazi'de yaşayan dernek başkanlarının bu hayati konuyla ilgili sorularına detaylıca yanıt veren Işık, vatandaşın da kentsel dönüşüme niyetli olması gerektiğine işaret etti.

"3 yılda eski binaların yüzde 60'ını yenileyeceğiz"

BİLDEF'lilere göreve gelmesi durumunda atacağı öncelikli adımları anlatan Işık, "Ailemle birlikte yaşadığım, ekmek yediğim bu şehre hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Osmangazi'nin önceliği kentsel dönüşümdür. Hem de acil olarak. Ekibimizle birlikte uzun süredir Osmangazi'yi sokak sokak inceliyoruz. Rastladığımız manzaralar son derece ürkütücü. 6 Şubat felaketinin zihinlerde uyandırdığı bilinç tam kaybolmuştu ki; bu kez de Gemlik Körfezi merkezli 5,1 ve 4,5 şiddetindeki iki sarsıntı bize acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Artık kaybedecek zamanımız yok. Bu şehirde, şiddetli bir lodosta bile balkonu çöken evlerde aileleriyle yaşamlarına devam eden insanlarımız var. Planlarımız hazır. Söz verdiğimiz gibi; 3 yıl içinde Osmangazi'deki eski binaların yüzde 60'ını yenileyeceğiz. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Kentsel dönüşümle beraber kavuşacağımız planlı şehir, yeşil alanları, spor tesisleri ve daha pek çok donatı alanlarıyla sosyal dönüşümü de beraberinde getirecektir. Bizim yönetimimizde Osmangazi; gençlerin güven içerisinde vakit geçirebileceği, sanat ve sporun kalbinin attığı bir şehir olacaktır. Osmanlı'nın kalbi, payitaht Osmangazi'mize dair hedeflerimi ve gayemi dinlediğiniz için sizin nezdinizde tüm BİLDEF ailesine teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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