Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde ruhsatsız bir deponun yıkımını gerçekleştirdi

Osmangazi Belediyesi, tarım arazisine izinsiz olarak inşa edilen bir deponun yıkımını gerçekleştirdi. Belediye, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir deponun yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, ruhsatsız inşa edilen yapıların yıkılarak verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade edilmediği belirtildi.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Dereçavuş'ta tarım arazisine ruhsatsız inşa edilen deponun, geniş güvenlik önlemi alınarak iş makineleriyle yıkıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" Osmangazi Belediyesi, verimli tarım arazilerinin sanayi ve konut alanına dönmemesi için kaçak yapılaşmaya karşı adeta savaş veriyor. Özellikle sanayinin gelişmesi ile kentlere doğru yaşanan göçlerin etkisiyle ortaya çıkan ve Bursa'nın kanayan yarası haline dönüşen çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine izinsiz olarak inşa edildiği belirlenen depoyu yıktı. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yerle bir edildi."