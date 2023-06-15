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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile görüştü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile görüştü

Politika Haberleri

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile makamında bir araya geldi. Başkan Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Milletvekili Eldemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin amacı, ilçenin ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliğini güçlendirmekti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile makamında bir araya geldi.

Başkan Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Milletvekili Eldemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin amacı, ilçenin ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliğini güçlendirmekti.

Ziyaret sırasında Başkan Şahin, Osmaneli ilçesindeki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları Milletvekili Eldemir'e aktardı. Ayrıca, ilçenin ihtiyaç duyduğu projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve çözüm önerileri paylaşıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti. İlçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için işbirliği içinde olacaklarını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Münür Şahin Osmaneli Bilecik Politika Haberler

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