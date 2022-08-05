Ortak bildiriden: Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun... Ortak bildiriden: Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde uygulanmasının altı çizildi. Ortak bildiriden: Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde uygulanmasının altı çizildi Politika AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş İstanbul Rusya Politika Haberler

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