Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzudemir, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Uzundemir mesajında bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, yardımlaşma duygusunun en üst seviyeye çıktığı günlerden biri olduğuna işaret etti.

Başkan Uzundemir, "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, Bayramın Ortaca'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - MUĞLA